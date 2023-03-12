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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Турции вновь выразил надежду на продление зерновой сделки

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что, по мнению Анкары, соглашение, позволяющее экспортировать украинское зерно через Черное море и истекающее 18 марта, будет продлено. Ранее он говорил, что его страна ведет диалог со всеми сторонами по теме пролонгации сделки, и заявил об ожиданиях «продления договоренности с учетом вклада всех сторон».

Черноморская инициатива реализована при посредничестве ООН и Турции между Россией и Украиной в июле прошлого года. Она была продлена на 120 дней в ноябре и будет продлена 18 марта, если ни одна из сторон не будет возражать.

«В ходе отдельных переговоров с российской и украинской сторонами мы увидели, что обе стороны подходят к этому позитивно. Мы верим, что процесс завершится положительно»,— сказал Хулуси Акар в редакции Anadolu сегодня, 12 марта (перевод по Reuters). «У нас есть мнение, что срок действия будет продлен 18 марта»,— добавил министр.

Предметные переговоры по зерновой сделке пройдут 13 марта в Женеве.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Переговорщики поищут рациональное зерно».

Мария Федотова

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