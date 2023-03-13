Определились кандидаты на пост главы Добрянки

Сегодня завершился срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Добрянского городского округа. Как сообщает телеграм-канал «На местах», на должность претендуют три человека: директор ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» Дмитрий Антонов, замглавы администрации Добрянки, экс-глава Осинского муниципального района Яков Лузянин и индивидуальный предприниматель Алексей Махнев.

Сам конкурс-испытание назначен на 23 марта. Окончательное решение по выбору главы округа из отобранных кандидатов планируется принять на очередном заседании местной думы 30 марта.

Предыдущий глава Добрянского округа Константин Лызов, возглавлявший муниципалитет с 2011 года, в конце января досрочно ушел в отставку в связи с переходом в администрацию губернатора. Там он занял должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления. Обязанности главы Добрянки сейчас исполняет первый заместитель главы администрации округа Николай Поздеев.