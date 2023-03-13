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Коммерсантъ FM
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SAP продает Qualtrics International за $7,7 млрд

Германский разработчик программного обеспечения SAP объявил о продаже всех своих акций в американской компании Qualtrics International. Покупателями выступают фонды, аффилированные с инвесткомпанией Silver Lake, а также CPP Investments (Совет по инвестициям пенсионного фонда Канады).

В рамках сделки фонды приобретут у SAP 423 млн акций Qualtrics по цене $18,15 за каждую. Это на 62% выше их стоимости на момент закрытия торгов 25 января — накануне объявления SAP о намерении продать Qualtrics. Покупка всех акций обойдется Silver Lake и CPP в $7,7 млрд, после чего фонды станут мажоритарными акционерами американского разработчика корпоративного ПО. При этом Silver Lake уже принадлежат 4,1% акционерного капитала Qualtrics. Стоимость же самой Qualtrics, исходя из оценки в рамках сделки, составила около $12,5 млрд.

Qualtrics занимается разработкой программного обеспечения для управления клиентским опытом. Компания была основана в 2002 году, а в январе 2019 года была приобретена SAP за $8 млрд. Благодаря пандемии COVID-19 и массовому переходу компаний в онлайн финансовые показатели Qualtrics значит

ельно выросли. И в январе 2021 года SAP провела IPO дочерней компании на NASDAQ, а ее акции были размещены по цене $41,85. Однако 2022 год стал крайне неудачным для технологического сектора, а к концу года множество компаний стали объявлять о массовых сокращениях сотрудников. Эта тенденция сохранилась в IT-сфере и в начале текущего года. SAP не стала исключением и объявила в конце января о намерении сократить около 3 тыс. рабочих мест. Что же до Qualtrics, то ее акции по итогам торгов минувшей пятницы, 10 марта, стоили $16,55, что на 60,5% ниже уровня IPO.

Кирилл Сарханянц

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