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Коммерсантъ FM
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Брянская деревня Раковка попала под минометный обстрел

Под минометный обстрел вооруженных сил Украины попала деревня Раковка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Согласно публичным картам, населенный пункт расположен в километре от границы с Черниговской областью Украины.

«Пострадавших нет. В результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение. Оперативные службы работают на месте»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Последний раз Раковка попала под обстрел 9 марта. Тогда снаряды повредили жилой дом и хозяйственную постройку. Над поселком Навля в тот же день был сбит беспилотник.

Приграничные области России подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции. В регионах действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе с Украиной возведены защитные сооружения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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