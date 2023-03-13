Экс-губернатор Новосибирской области покинул пост управляющего «Металлсервис-Новосибирск»

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко оставил пост управляющего в компании «Металлсервис-Новосибирск» (входит ГК «Металлсервис»), которая осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли металлами и металлическими рудами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Вместо него руководство предприятием с 3 марта осуществляет УК «Регионбизнеспроект», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Василий Юрченко начал работать в одном из крупнейших металлотрейдеров России — холдинге «Металлсервис» в 2018 году. Господин Юрченко был губернатором с 2010 по 2014 год. В сентябре 2014 года он был отправлен в отставку по указу президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия.

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Анна Егорова