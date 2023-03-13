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Коммерсантъ FM
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Белоруссия надеется до конца года проработать принципы газового рынка Союзного государства

Белоруссия рассчитывает до конца 2023 года проработать с Россией принципы формирования объединенного рынка газа Союзного государства. Об этом сообщил глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич. В частности, обсуждается «сближение условий для хозяйствующих субъектов двух стран».

Он рассказал, что задача состоит в том, чтобы «обеспечить реализацию третьего блока мероприятий» союзной программы — это формирование принципов по объединенному рынку газа. «И это уже будет правовой основой и дальнейшим толчком в выстраивании работы и на объединенном рынке электрической энергии Союзного государства. Ну и самая главная задача — сближение условий для хозяйствующих субъектов двух стран»,— уточнил господин Каранкевич в эфире телеканала «Беларусь-1».

Минэнерго РФ сообщало, что Россия будет поставлять газ Белоруссии в 2023 году по ценам 2022-го — $128,5 за 1 тыс. куб. м. В феврале «Газпром» продлил договор на поставку газа в Белоруссию до 2025 года. В том же месяце стороны привязали цены на газ к рублю. Белоруссия оплачивает российский газ в рублях с апреля 2022 года.

Лаура Кеффер

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