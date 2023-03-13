Началась церемония объявления победителей «Оскара»

В Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby Theatre началась церемония объявления победителей 95-й премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук. Ведущим в третий раз был выбрал комик Джимми Киммел.

На этой церемонии лидером по числу номинаций стал фильм «Все везде и сразу», который претендует на 11 наград. За победу в десяти категориях поборются фильмы «На западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». Россия решила не выдвигать фильм на церемонию.

«Оскар» присуждается в 24 категориях. Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, держащего меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют самые первые гильдии академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

Напомним, прошлогодняя церемония «Оскара» ознаменовалась скандалом: Уилл Смит поднялся на сцену и дал пощечину ведущему Крису Року из-за неудачной шутки о жене актера Джейде Пинкетт-Смит. После инцидента Уилл Смитт принес извинения и вышел из состава киноакадемии, ему также на 10 лет запретили участвовать в любых ее мероприятиях.

Кто претендует на «Оскар» в 2023 году, читайте в материале «Ъ» «Всё везде и "Оскар"».

Лаура Кеффер