В СКР проконтролируют расследование дела об избиении школьника в маршрутке в Новороссийске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об избиении подростка в Новороссийске и установленных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, вечером 8 марта 2023 года неизвестный мужчина в маршрутке №34 в центре Новороссийска на глазах пассажиров несколько раз ударил школьника в лицо. Пассажиры вступились за подростка, и мужчина покинул общественный транспорт.

В СК РФ по Краснодарскому краю завели уголовное дело по пп. «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас следователи устанавливают личность фигуранта.

Татьяна Ручкина

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