Полиция разыскивает мужчину, избившего подростка в маршрутке Новороссийска

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который избил в маршрутном такси Новороссийска 16-летнего парня. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что пассажир ударил несовершеннолетнего из-за того, что тот отказался уступить ему место. Подробности инцидента приводит Telegram-канал Kub Mash — взрослый мужчина набросился на 16-летнего парня в маршрутке №34. Он ударил несколько раз по лицу подростка, после чего пассажиры вступились за школьника и дебошир покинул общественный транспорт.

У пострадавшего в результате инцидента сломан зуб, его родители обратились с заявлением в полицию.

«Сотрудниками отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску по поступившему сообщению об инциденте в маршрутном такси проводится проверка. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, нацеленные на установление личности гражданина и обстоятельств произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Тат Гаспарян

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