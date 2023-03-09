На жителя Новороссийска, ударившего в маршрутке подростка, завели уголовное дело

В Новороссийске следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (п.п. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ) в отношении пассажира, ударившего в маршрутном такси несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Краснодарскому краю.

«В настоящее время следователем изымаются записи с видеокамер, устанавливается личность подозреваемого, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил «Ъ-Кубань», в социальных сетях очевидцы опубликовали видеозапись с избиением 16-летнего подростка в маршрутке №34 в Новороссийске. Пассажиры вступились за школьника, и дебошир покинул общественный транспорт. Инцидент произошел вечером 8 марта. Мужчина, по предварительным данным, ударил в лицо парня кулаками два раза.

Очевидцев произошедшего просят связаться по телефонам: 8-43.61.8617-07, 02 или 112.

Тат Гаспарян

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