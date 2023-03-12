Кулеба не ожидает поставок истребителей на Украину в скором времени

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает поставок истребителей в ближайшее время. По его мнению, из-за сложностей в их поставке следует начать обучение украинских пилотов управлению западными истребителями уже сейчас.

«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения. Поэтому мы обращаем внимание на то, что обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас. Когда будет принято решение о предоставлении самолетов, нам не нужно будет тратить многие месяцы на это»,— сказал Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild am Sonntag.

Ранее Белый дом отказался от поставок Украине истребителей F-16. В администрации США называли передачу истребителей «вопросом долгосрочной перспективы». 5 марта телеканал NBC сообщил, что два украинских пилота прибыли в США для оценки их навыков управления боевыми самолетами. По данным CNN, американские военные проверяют украинских пилотов, чтобы понять, как долго потребуется их обучать управлению F-16. В Белом доме говорили, что готовят украинских летчиков к использованию американских ракет на истребителях МиГ.

Олеся Павленко