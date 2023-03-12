Байден обсудил с губернатором Калифорнии последствия банкротства Silicon Valley Bank

Президент США Джо Байден обсудил с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом ситуацию с банкротством банка Silicon Valley Bank, сообщила пресс-служба Белого дома. По данным Bloomberg, Федеральная резервная система рассматривает возможность создания фонда, который позволит поддерживать больше депозитов в банках, столкнувшихся с проблемами после краха Silicon Valley.

«Президент и губернатор обсудили ситуацию с банком в Silicon Valley и усилия по ее разрешению»,— говорится в сообщении Белого дома.

По словам источников Bloomberg, знакомых с вопросом, регулирующие органы обсуждали новый механизм в беседах с руководителями банков. По данным агентства, они надеются, что это успокоит вкладчиков.

Проблемы у Silicon Valley Bank начались после закрытия другого банка — Silvergate Bank, который работал с криптовалютой и стартапами. На следующий же день акции Silicon Valley Bank рухнули на 60%. Инвесторы начали стремительно выводить средства со счетов и продавать отраслевые акции, после чего проблемы начались у банков Signature Bank, Western Alliance и First Republic.

16-й по величине банк в США Silicon Valley Bank был признан банкротом 11 марта. На конец 2022 года не были застрахованы 89% депозитов банка, или около $175 млрд. Это банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года.

Анастасия Ларина