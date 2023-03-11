Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российский контингент проводит разбирательство по этому факту. Других подробностей инцидента ведомство не приводит.

5 марта в Нагорном Карабахе в районе под названием Хайпалу, который расположен недалеко от города Шуши и входит в зону ответственности российских миротворцев, произошло боестолкновение. По данным Минобороны Азербайджана, инцидент случился на Халфалинской грунтовой дороге. В Степанакерте сообщили о гибели трех армянских полицейских, в Баку — о гибели двух азербайджанских военных. Минобороны России подтвердило, что азербайджанские военные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха.

Сразу после вооруженного инцидента в Карабахе в Баку и Ереван приехали представители Брюсселя и Вашингтона. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар и старший советник Госдепартамента США Льюис Боно не стали исключать взаимодействия с Москвой в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Подробнее о реакции Запада на инцидент в Нагорном Карабахе — в материале «Карабахский конфликт окружили с Запада».

Эрдни Кагалтынов