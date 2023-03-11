Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка SVB

Американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что открыт для покупки обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB). Так он ответил на пост одного из пользователей, который предложил ему выкупить SVB и сделать его цифровым банком.

Ранее сегодня, 11 марта, калифорнийский цифровой регулятор объявил банкротом SVB,16-й по величине банк США. Кредитная организация была ориентирована на стартапы.

Банкротство SVB стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года, банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank.

В проспекте для инвесторов SVB пояснил, что ему необходимо возместить убытки в размере $1,8 млрд, которые он понес в результате продажи части портфеля своих активов. После этого акции компании рухнули на 60%.

Эрдни Кагалтынов