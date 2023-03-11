«Мотовилихинские заводы» выставили на торги столетний жилой дом

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» выставил на торги жилой дом в микрорайоне Перми Язовая. Как сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, одноэтажный дом расположен в Мотовилихинском районе на ул. Соликамской, 7. Общая площадь здания составляет 67 кв. м. Здание было введено в эксплуатацию в 1920 году. Начальная цена объекта составляет 2 млн руб. Здание в списке объектов культурного наследия не значится.

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Вторым лотом, выставленным на аукцион, является 1-этажное здание трансформаторной подстанции на ул. Спортивная, 1 (29 кв. м). Начальная стоимость этого объекта – 280 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах принимаются с 13 марта по 14 апреля, торги назначены на 17 апреля.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.