Компания «Облпрод» сократила свою сеть в Прикамье до трех магазинов

В Пермском крае осталось три торговые точки «Областной продовольственной компании» («Облпрод»). По данным 2ГИС, на текущий момент продолжает работать одна база-магазин в Березниках, еще по одной — в Полазне и Лысьве. Прошлой осенью на территории региона работали семь филиалов сети. В Удмуртской Республике по-прежнему функционирует два магазина, в Кировской области закрыты все торговые точки «Облпрод».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rabota66.ru Фото: rabota66.ru

ООО «Областная продовольственная компания» ранее было крупным оптовым поставщиком бакалеи, масла, мяса, рыбы, кондитерских изделий и кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Общество управляло сетью из 38 оптовых баз и супермаркетов на территории Прикамья, Удмуртской Республики и Кировской области. Единственным владельцем и директором общества является бизнесмен Алексей Бусаров. По итогам 2021 года выручка компании «Облпрод» составила 119,1 млн руб., чистый убыток — 145 млн руб.

В 2021 году «Облпрод» пытались обанкротить в суде ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Однако производство по делу было прекращено, так как общество снизило задолженность перед «Рустранс-Пермь», а долг перед банком полностью погасило. В начале 2022 года заявление о банкротстве ООО «Облпрод» подавало в суд ПАО «Т Плюс», но компания оплатила задолженность еще до принятия заявления к производству. Несмотря на то что «Областной продовольственной компании» удалось избежать банкротства, общество начало активно сворачивать свою сеть.