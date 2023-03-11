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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: ЕС попросит третьи страны усилить экспортный контроль за высокими технологиями

Евросоюз собирается попросить третьи страны усилить экспортный контроль за высокими технологиями и другими товарами, которые Россия может использовать в военном производстве. Просьба затронет страны, где наблюдается рост импорта таких товаров из ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, в рамках запроса ЕС попросит расширить сбор информации о торговых потоках. Экспортный контроль затронет «сотни подпадающих под санкции товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях», отмечает агентство. В ЕС хотят таким образом определить, попадают ли высокие технологии и другие подсанкционные товары в Россию.

В последнее время ЕС вместе с союзниками борются с возможным обходом западных санкций со стороны России. США усиливают давление на ОАЭ и Турцию, чтобы ограничить потоки санкционных товаров по параллельному импорту. По информации «Ъ», Турция под давлением европейских чиновников закрыла транзит санкционных товаров в Россию. США также разработали рекомендации по борьбе с обходом санкций против России.

Подробнее о решении Турции по санкционной продукции — в материале «Ъ» «Страна неограниченных таможностей».

Олеся Павленко

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