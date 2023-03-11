Директора Северо-Западного АУИПИК обвинили в разрушении исторической дачи Фаберже

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу предъявил обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ) директору Северо-Западного филиала «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) из-за доведения до аварийного состояния исторической дачи Фаберже на Песочном шоссе.

«По версии следствия, обвиняемый… не исполнил возложенные на него обязанности по осуществлению работ по сохранению указанного объекта культурного наследия, обеспечению неизменности внешнего облика и сохранности его целостности и структуры»,— говорится в сообщении пресс-службы следкома.

Имя обвиняемого ведомство не назвало. Согласно открытым источникам, АУИПИК по Северо-западу возглавляет 47-летний Александр Панченко. При этом в самом АУИПИК изданию «Фонтанка» заявили, что предъявленном господину Панченко обвинении «неправда».

Дачу семьи Карла Фаберже 1902 года постройки на Песочном шоссе, 14 АУПИК получило его на свой баланс в 2016 году. Ранее суд уже выносил решение обязать агентство провести противоаварийные работы, но к 2022 году выполнены они не были, из-за чего региональное МВД возбудило уголовное дело, а его контроль взял на себя СК. Позже московский арбитраж обязал собственника дачи Фаберже в Петербурге отреставрировать здание в течение трех лет.

Подробнее о ситуации с дачей Фаберже читайте в материале «Памятник с уголовными последствиями».

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