Соликамские депутаты пока не поддержали передачу городских электросетей в собственность края

Дума Соликамского городского округа не поддержала проект решения о безвозмездной передаче электросетевого комплекса с подстанциями, принадлежащего МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС), в собственность Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Прикамье» депутат местного парламента Дмитрий Яшин, этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании думы 27 февраля. «Пока приняли отрицательное решение, так как считаем нужным отложить данный вопрос. Есть ряд юридических моментов: решением Арбитражного суда Пермского края по заявлению компании “МРСК Урала” приняты обеспечительные меры о реорганизации и прекращении деятельности МУП “ГКЭС”. Кроме того, нам как депутатам хотелось бы быть уверенными, что новое краевое предприятие, которому будут переданы сети, будет должным образом обслуживать жителей Соликамска. Все-таки это третий по численности населения город края»,— отметил господин Яшин. Когда Соликамская дума вернется к обсуждению вопроса, пока неизвестно. «Это зависит от того, когда администрация вновь внесет проект на рассмотрение думы»,— пояснил депутат.

В декабре 2022 года депутаты регионального заксобрания приняли закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Закон предполагает также передачу на краевой уровень местных электросетей. Тогда планировалось, что управлять этим имуществом будет государственное унитарное предприятие на базе одного из муниципальных предприятий.

С конца прошлого года в Арбитражном суде Пермского края рассматривается заявление ОАО «МРСК Урала» с требованием признать незаконной приватизацию соликамского МУП «Городские коммунальные электрические сети». Имущество муниципального предприятия долгое время находилось в аренде у «МРСК Урала», но договор был расторгнут из-за нарушения условий контракта. Суд наложил по делу обеспечительные меры и приостановил процедуру приватизации учреждения.