Макрон и Сунак заявили о намерении поддержать Украину при подготовке контрнаступления

Франция и Великобритания намерены оказать Украине поддержку при подготовке контрнаступления. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак (слева) и Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters Риши Сунак (слева) и Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

«В краткосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы помочь Украине провести контрнаступление»,— сказал господин Макрон (трансляцию пресс-конференции вела The Independent на YouTube). Он также подчеркнул, что основной задачей в украинском конфликте остается построение прочного мира. «Украина начнет переговоры, когда сможет вести их на своих условиях, и наша задача — помочь ей в этом»,— отметил он.

Риши Сунак поддержал позицию главы Франции и сказал: «Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и мы абсолютно едины в этом. Наша задача — поставить Украину в максимально сильную позицию».

Западные страны неоднократно заявляли о намерении поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», но также подчеркивали важность мирного завершения военных действий. В частности, Эмманюэль Макрон выразил уверенность в том, что ни одна из сторон не сможет добиться победы военным путем и момент для переговоров довольно скоро наступит.

The Wall Street Journal писала, что Берлин, Париж и Лондон намерены убедить Киев пойти на диалог с Москвой уже в 2023 году, предложив взамен оборонный пакт, предоставляющий Украине больший доступ к западной военной технике и гарантии безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пакты на стол».