Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных «СберСпасибо»

В связи с информацией о возможной утечке персональных данных пользователей бонусной программы «СберСпасибо» Роскомнадзор проведет проверку. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС. Данные о предполагаемой утечке появились накануне, 9 марта.

О попадании данных пользователей «СберСпасибо» в интернет сообщали Telegram-канал «Утечки информации» (компания DLBI) и журнал «Компания». По их данным, утекло два архива информации. Первый — 820 мегабайт — включает свыше 6 млн строк с номерами телефонов, адресами электронной почты, датами рождения, датами регистрации, хешированными (криптографически зашифрованными) данными банковских карт.

Внутри второго (13 гигабайт) — свыше 48 млн строк с адресами электронной почты и номерами телефонов.

В «СберСпасибо» накануне заявили, что проверяют информацию и подчеркнули, что многие подобные сообщения создаются мошенниками, которые пытаются продать старые базы данных под видом оригинальных.

Лусине Баласян