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Коммерсантъ FM
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В интернет утекли данные пользователей «СберСпасибо»

Данные пользователей сервиса «СберСпасибо» оказались в открытом доступе. О появлении архива сообщили Telegram-канал «Утечки информации» (компания DLBI) и журнал «Компания».

Указано, что в архиве хранятся два файла. Первый (размером 820 мегабайт) включает в себя свыше 6 млн строк с номерами телефонов, адресами электронной почты, датами рождения, датами регистрации, хешированными (криптографически зашифрованными) данными банковских карт и иной служебной информацией. Данные охватывают период с 1 апреля 2017 по 7 февраля 2022 года.

Второй файл весит чуть меньше 13 гигабайт. Внутри — свыше 48 млн строк с адресами электронной почты и номерами телефонов. По данным корреспондента «Компании», 4,5 млн номеров и 132 тыс. адресов — уникальные (не повторяются).

Периодически повторяющиеся утечки данных российских компаний вынудили власти задуматься о разработке системных мер по недопущению подобных инцидентов. Так, в декабре Минцифры предложило ввести оборотные штрафы для предприятий, допустивших утечки персональных данных.

Подробнее о мере и ее гипотетической эффективности — в публикации «Ъ» «Как избежать наказания за утечки».

Григорий Лейба

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