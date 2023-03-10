Лавров: Россия ответит Западу на блокировку расследования подрыва «Северных потоков»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в случае блокировки «объективного, беспристрастного расследования» расследования подрывов газопроводов «Северный поток» Россия будет думать об ответных мерах в отношении западных стран. Такое мнение господин Лавров выразил в интервью передаче «Большая игра».

«Я не хочу никому грозить, никому угрожать и не хочу ни на что намекать, но я просто знаю, что эта грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной, и, если будет заблокировано объективное, беспристрастное расследование, которое будет транспарентно, ... конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Повреждено три из четырех ниток трубопроводов. Расследование произошедшего инициировали в Дании и Швеции, поскольку инцидент произошел в их экономических зонах. Позднее к ним присоединилась Германия. Все стороны считают, что произошла диверсия. Президент России Владимир Путин назвал взрывы терактом и обвинил в них «англосаксов». В пользу этой версии высказался известный американский журналист Сеймур Херш: в его расследовании, основанном на информации от одного источника в Белом доме, говорилось, что взрывы организовали США по прямому приказу президента Джо Байдена. Источники господин Херша утверждали, что сделано это было для того, чтобы принудить Германию к поддержке Украины.

В последние дни в западной прессе появилось множество сообщений, что взрывы организовала некая «проукраинская группировка». В публикациях рассказывалось о не связанном с Киевом или западными правительствами неназванном украинском бизнесмене, который профинансировал подрыв газопроводов. В частности, для этого им была арендована парусная яхта.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал Данию, Германию и Швецию за отказ России в доступе к информации по расследованию. По его словам, Москва намерена опубликовать переписку о расследовании и распространить ее среди членов Совета Безопасности ООН.

Милена Костерева