Свердловский омбудсмен: полиция не должна заниматься проблемами «ЧВК Редан»

Сотрудники полиции не должны заниматься проблемами, связанными с подростковой субкультурой «ЧВК Редан». Об этом сказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«"ЧВК Редан" — явление, которое сейчас изучается: кому-то оно кажется страшным, для кого-то это просто новый подростковый взгляд на жизнь. Мое убеждение состоит в одном — этим должны заниматься педагоги, но не полицейские. Если этот "ЧВК Редан" настолько страшный, то педагоги могут не просто бить тревогу, а могут работать, корректируя поведение детей, в том числе вместе с полицией. Но прежде всего здесь должна быть очень хорошая педагогика»,— высказалась госпожа Мерзлякова во время эфира на ОТВ.

В конце февраля СМИ стали сообщать об молодежном субкультурном объединении «ЧВК Рёдан», члены которого устраивали потасовки в торговых центрах по всей России. На скандалы уже отреагировали в Госдуме и Кремле, а правонарушениях со стороны «ЧВК Рёдан» сообщили в Украине и Белоруссии.

В выходные, 4 и 5 марта, полиция Екатеринбурга провела рейды в торговых центрах, проверяя документы у подростков. В пресс-службе городского УМВД сообщили, что в результате мероприятия было проверено более 100 человек, а пятерых подростков по итогу доставили в отделы полиции. В присутствии родителей их опросили и отпустили домой. По итогам рейдов было составлено три протокола за употребление алкоголем в запрещенных местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ), в том числе в отношении одного подростка. Также возбуждено 10 дел за различные нарушения ПДД.

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