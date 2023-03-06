Полиция задержала пятерых подростков после рейдов в ТЦ Екатеринбурга

В минувшие выходные, 4 и 5 марта, полиция Екатеринбурга провела рейды в торговых центрах, проверяя документы у подростков. В пресс-службе городского УМВД сообщили, что в результате мероприятия было проверено более 100 человек, а пятерых подростков по итогу доставили в отделы полиции. В присутствии родителей их опросили и отпустили домой.

По итогам рейдов было составлено три протокола за употребление алкоголем в запрещенных местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ), в том числе в отношении одного подростка. Также возбуждено 10 дел за различные нарушения ПДД.

«Выбор места проведения мероприятий обусловлен тем, что крупные торговые точки традиционно являются местом притяжения молодежи. Кроме того, в органы внутренних дел регулярно поступают сообщения о нетактичном или даже противоправном поведении молодых людей в общественных местах»,– отметили в пресс-службе УМВД.

Напомним, в конце февраля СМИ стали сообщать об молодежном субкультурном объединении «ЧВК Рёдан», члены которого устраивали потасовки в торговых центрах по всей России. На скандалы уже отреагировали в Госдуме и Кремле, а правонарушениях со стороны «ЧВК Рёдан» сообщили в Украине и Белоруссии.

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