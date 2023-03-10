Больше 22 тысяч первоклассников пойдут в школы Удмуртии в 2023 году

В Удмуртии в 2023 году в первый класс примут более 22 тыс. детей. Об этом рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова сегодня, 10 марта, в рамках брифинга посвященному приемной кампании, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Информация о закреплении территории к школам размещена на официальных сайтах учреждений. Там же размещена подробная информация о способах и порядке приема ребенка в учебное заведение, а также все дополнительные сведения. В Удмуртии приемная кампания стартует с 20 марта в соответствии с графиком»,— рассказала госпожа Болотникова.



Подать заявление на зачисление в 1 класс можно лично в школе, письмом с уведомлением по почте России, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Как отметил министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов, на время проведения приемной кампании будут увеличены серверные мощности на поддержку Единой системы идентификации и аутентификации, которая отвечает за авторизацию пользователей на портале «Госуслуги».

«В рамках работ по выделению необходимых серверных мощностей минцифры РФ учитывает региональный график записи в субъектах для обеспечения бесперебойной работы сервиса. Кроме того, если при заполнении заявления у родителей будут вопросы или возникнут какие-то сложности, они могут обратиться за помощью по единому бесплатному номеру 122. Консультирование на линии начнется с 15 марта»,— рассказал господин Меджитов.

Напомним, в Удмуртии в рамках первого этапа, который продлится до 30 июня, будут приниматься документы от льготников и детей про прописке. Второй этап продлится с 6 июля по 5 сентября. В этот период подать заявления могут родителей всех детей независимо от места проживания.