Запись детей в первый класс в Удмуртии начнется с 20 марта

В Удмуртии с 20 марта начнется запись будущих школьников в первый класс. В рамках первого этапа, который продлится до 30 июня, будут приниматься документы от льготников и детей про прописке, сообщает Telegram «Объясняем-Удмуртия».

Второй этап продлится с 6 июля по 5 сентября. В этот период подать заявления могут родителей всех детей независимо от места проживания.

Отметим, что на льготы могут претендовать дети участников СВО, сотрудников полиции и других правоохранительных органов и МЧС, а также будущие первоклассники, чьи браться и сестры уже посещают эту школу.

Подать документы можно через портал Госуслуг, заказным письмом с уведомлением о вручении, а также лично в школе.