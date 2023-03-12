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Коммерсантъ FM
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Первая в мире ракета, напечатанная на 3D-принтере

Инфографика

В субботу, 11 марта, с космодрома на мысе Канаверал во Флориде должна была отправиться на орбиту первая в мире 3D-печатная ракета Terran 1. Запуск был первоначально запланирован на 8 марта, однако его перенесли в последний момент по техническим причинам. Пуск 11 марта также не состоялся, было предпринято несколько попыток. Новая дата будет объявлена позже.

33-метровая ракета-носитель создана калифорнийским космическим стартапом Relativity Space. 85% ее деталей, включая двигатели, изготовлены с помощью 3D-печати. В качестве топлива используется жидкий кислород и сжиженный природный газ. Для печати компонентов компания сконструировала самый большой в мире металлический 3D-принтер Stargate. В ее ближайших планах — довести долю печатных компонентов в своей ракетной технике до 95%. Сроки производства таких ракет должны сократиться до двух месяцев по сравнению с двумя годами, требуемыми для традиционной сборки. Количество деталей не будет превышать 1 тыс. по сравнению со 100 тыс. у более и обычных ракет.

Terran 1 является прототипом более тяжелой многоразовой ракеты Terran R, которая сможет выводить на орбиту в 20 раз больше груза (до 20 тыс. тонн). Ее запуск запланирован на 2024 год.

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