Контейнерные перевозки по России через СвЖД с начала года выросли на 15%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе-феврале 2023 года во внутрироссийском сообщении было отправлено 41,5 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Число отправленных груженых контейнеров составило 18,5 тыс. ДФЭ (+14,1%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По всем видам сообщений в январе-феврале было перевезено 70,1 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, перевезено 844,2 тыс. тонн грузов. В частности, в контейнерах были перевезены:

химические и минеральные удобрения (рост в 53 раза)

черные металлы (+24,8%)

автомобили и комплектующие (рост в 8 раз)

нефть и нефтепродукты (+17,2%)

огнеупоры (+19,2%)

строительные грузы (+9,2%)

Напомним, по итогам 2022 года на СвЖД было отправлено 239,1 тыс. контейнеров, что на 11% больше, чем в 2021 году. Из них отправлено 109,1 тыс. груженых контейнеров (рост на 3,7%). В 2023 году СвЖД разработала семь новых маршрутов регулярных поездов, которые доставляют грузы внутри страны и на экспорт.

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Диана Сунагатуллина