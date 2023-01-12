Перевозки контейнеров по СвЖД в 2022 году выросли на 11%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в 2022 году было отправлено 239,1 тыс. контейнеров ДФЭ во внутреннем сообщении, говорится в сообщении пресс-центра СвЖД. По его данным, это на 11% больше, чем в 2021 году. Из них отправлено 109,1 тыс. груженых контейнеров (рост на 3,7%). Напомним, общая погрузка на СвЖД в 2022 году составила 141,2 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во всех видах сообщения перевезено 426,4 тыс. контейнеров, из них 295,5 тыс. груженых. Перевезено 5,4 млн тонн грузов. Среди них:

зерно — 1,6 тыс. ДФЭ (рост в 2,6 раза к 2021 году);

торф — 624 (рост в 2 раза);

промышленное сырье и формовочные материалы — 479 (рост в 1,3 раза).

удобрения — 485 (рост в 3,2 раза);

нефть — 33,1 тыс. (рост на 9,9%);

метизы — 7 тыс. (рост на 26,4%).

В 2022 году впервые на СвЖД перевозили в контейнерах кокс, лом черных металлов, каменный уголь, гранулированные шлаки.

По сети РЖД в 2022 году перевозки контейнеров достигли рекордных 6,52 млн ДФЭ (рост на 0,3%). Во внутреннем сообщении отправлено 2,54 млн контейнеров (рост на 3,1%).

В ноябре в Екатеринбурге открыли первую очередь транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский», ставшего крупнейшим в Уральском федеральном округе (УрФО). Он стал одним из этапов по созданию «сухого порта» в Свердловской области. На ТЛЦ происходит переработка и складирование контейнерных грузов, а также синхронизация работы различных видов транспорта.

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Алексей Буров