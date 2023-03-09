СвЖД разработала семь новых ускоренных маршрутов для грузоотправителей

Свердловская железная дорога (СвЖД) в январе-феврале 2023 года разработала семь новых маршрутов регулярных поездов, которые доставляют грузы внутри страны и на экспорт, сообщила пресс-служба СвЖД. Общее количество таких маршрутов достигло 224. С начала года на них перевезли более 2,8 млн тонн грузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В частности, по новому графику доставляется металлургическая продукция из Нижнего Тагила в порты Дальнего Востока на станции Владивосток, Находка-Восточная, Рыбники, Мыс Астафьева. В дальнейшем СвЖД планирует отправлять ускоренные поезда ежесуточно. В целом по итогам 2022 года по специально разработанному графику перевезено 16,7 млн тонн грузов, что на 2,5% больше, чем в 2021 году.

Погрузка на СвЖД в феврале 2023 года составила 10,8 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем за годом ранее. Грузооборот за февраль вырос на 9,4% до 17,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 6,4%, до 21,8 млрд тонно-км.

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Диана Сунагатуллина