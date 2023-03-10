По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса для оповещения. Тревога начала звучать во всех регионах практически одновременно около 9:12 по местному времени (10:12 мск).

Взрывы слышали в Сумской области, сообщило издание Klymenko Time.

Вчера, 9 марта, утром на всей территории Украины также объявляли воздушную тревогу. Сообщалось об обстрелах энергетической инфраструктуры в семи областях. В Киеве пострадали два человека, во Львовской области погибли шесть человек. Минобороны России назвало эту атаку «массированным ударом возмездия» за нападение на два села в Брянской области.

Что происходит на 380-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко