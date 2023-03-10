Арестованное имущество Бакальского рудоуправления выставили на торги

Объявлены торги по продаже имущества ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ), арестованного по решению Арбитражного суда Челябинской области. Начальная цена двух лотов, включающих производственные площадки, превышает 62 млн руб. Объявления размещены на сайте «Торги России».

Первый лот включает комплекс зданий и сооружений цеха производства взрывных работ в количестве 19 объектов, а также право аренды площадью 162,8 тыс. кв. м. Его начальная цена – 36,6 млн руб. Также на продажу выставили комплекс благоустройства цеха производства взрывных работ с правом аренды участка в 11,5 тыс. кв. м. Основанием реализации имущества указан исполнительный лист по решению Арбитражного суда Челябинской области от 28 мая 2021 года. «Обременения реализуемого имущества: арест»,– говорится в объявлении.

Заявки на участие в аукционах на повышение цены принимаются до 23 марта. 27-28 марта будут принимать ценовые предложения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2022 году Бакальское рудоуправление, которое является градообразующим в моногороде Бакал Саткинского района, оказалось в кризисной ситуации из-за сокращения спроса и снижения цен на железорудное сырье. Часть коллектива перевели в режим неполной занятости. В конце года возникли проблемы с выплатой зарплаты, которой удалось решить. Однако в начале февраля министерство промышленности региона заявило об угрозе закрытия предприятия из-за неисполнения предписаний Ростехнадзора.

Арбитражный суд Челябинской области рассматривает несколько заявлений о признании БРУ банкротом, решение о несостоятельности предприятия пока не принято.