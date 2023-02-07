Работу Бакальского рудоуправления могут приостановить из-за неисполнения предписаний

Деятельность Бакальского рудоуправления могут приостановить в связи с невыполнением предписаний Ростехнадзора по соблюдению требований промышленной безопасности. Сейчас прекращена работа деятельность трех площадок предприятия, сообщают в фонде развития промышленности (ФРП) Челябинской области.

Финансовое состояние Бакальского рудоуправления (БРУ) ухудшилось из-за сокращения спроса и цен на железорудное сырье, а также в результате резкого увеличения стоимости запчастей и расходных материалов. Несколько месяцев предприятие работало с отрицательной рентабельностью и не инвестировало в производство. Из-за долгов Бакальскому рудоуправлению отключили подачу электроэнергии. По причине неуплаты предприятие получило уведомление о приостановке договора на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов.

Сейчас в Бакальском рудоуправлении работает организованная правительством региона комиссия, которая решает вопрос оказания поддержки.

«Внимание к Бакалу и ООО “БРУ” как к градообразующему предприятию будет пристальным и настойчивым, чтобы не допустить социальной напряженности. Минпром находится в постоянном контакте с руководством предприятия, чтобы совместно сделать всё возможное для сохранения производства и коллектива. Для поддержки предприятия правительство области проводит переговоры с потенциальными потребителями продукции — крупнейшими металлургическими компаниями региона», — отметил министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.