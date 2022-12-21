Бакальское рудоуправление отправило в простой более 300 работников

Более 300 сотрудников ООО «Бакальское рудоуправление» (входит в группу компаний НПРО «Урал») находятся в простое. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Челябинской области, которая зафиксировала на градообразующем предприятии Бакала напряженную ситуацию.

В Бакальском рудоуправлении применен режим неполной занятости. Кроме того, на предприятии не в полном объеме выплатили зарплату за ноябрь. На специальном совещании, посвященном ситуации, представители рудоуправления сообщили, что финансовое состояние ухудшилось из-за сокращения спроса и цен на железорудное сырье, а также в результате резкого увеличения стоимости запчастей и расходных материалов. Работодатель подчеркнул, что сейчас увольнение работников не планируется, а зарплату за ноябрь сотрудники получат до конца декабря.

Министерство промышленности Челябинской области пообещало оказать «Бакальскому рудоуправлению» содействие в поиске потребителей продукции. Федерация профсоюзов будет контролировать выполнение работодателем своих обязательств перед работниками предприятия.

ООО «Бакальское рудоуправление» является градообразующим предприятием в моногороде Бакал Саткинского района. На предприятии работает менее 1 тыс. человек. Арбитражный суд Челябинской области в 2019 году рассматривает дело о банкротстве предприятия. Заявления подали порядка 27 кредиторов. Ни одно из них пока не удовлетворено.