В Тюмени возбудили дело из-за захвата в заложники трех работников «Магнита»

Следователи возбудили уголовное дело из-за инцидента в Тюмени, где в ночь на 10 марта мужчина взял в заложники трех работников магазина «Магнит». В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области сообщили, что дело возбуждено по ч. 3 ст.30 п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений) и п. «в, г, ж» ч.2ст. 206 УК РФ (захват заложников).

По данным следствия, около 02:00 ночи в полицию сообщили о нападении на работников магазина на ул. Александра Протозанова. 33-летний мужчина, который был в магазине без конкретных намерений, вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников в заложники. Двоих из них удалось оперативно освободить.

Напомним, в спецоперации по задержанию мужчины участвовали сотрудники ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны управления Росгвардии. В результате инцидента никто не пострадал. Жизни и здоровью заложников ничего не угрожает.

Сейчас подозреваемый дает показания в следственном отделе. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителя управления.

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