AFP: адвокаты попавших под санкции россиян считают, что санкционные списки готовятся с ошибками

Группа из 16 юристов, которые представляют попавших под санкции россиян, в том числе бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, обратились к высокопоставленным чиновникам Евросоюза, сообщил AFP. В письме они указывают, что, по их мнению, санкционные списки ЕС готовятся с ошибками и неточностями.

«Рассматривая "доказательства", собранными Советом, многие лица были включены только на основе общедоступных источников, собранных с помощью простого поиска в Google, в том числе из сомнительных статей онлайн-таблоидов или анонимных блогов»,— сказано в письме адвокатов.

По их мнению, решение о внесение в санкционный список россиян было принято с «существенными ошибками и нарушениями». Адвокаты считают, что основания для введения санкций против конкретных россиян содержат в себе грубые искажения, ложные фактические утверждения и несоответствия.

Получение письма подтвердил AFP пресс-секретарь главы европейской дипломатии Питер Стано. Он сказал агентству, что решение о включении кого-либо в санкционный список носит прозрачные правовые рамки.

После начала военной операции России на Украине ЕС включил в санкционный список около 1,4 тыс. россиян. Ряд из них пытаются оспорить ограничения в европейском суде, в том числе бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан и другие. Вчера, 9 марта, суд ЕС аннулировал санкции против Виолетты Пригожина, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Совет ЕС не смог доказать, что на момент попадания под санкции у нее и сына были общие активы.

Олеся Павленко