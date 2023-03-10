США поддержали расследование суда в Гааге по Украине на фоне сообщений об отказе от сотрудничества

США поддерживают расследование действий РФ на Украине в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Незадолго до этого газета The New York Times сообщила, что Пентагон блокирует отправку материалов в МУС из-за опасения создания прецедента для дальнейшего привлечения к ответственности американских военных. Ни США, ни Украина, ни Россия не являются участниками Римского статута МУС.

Господин Прайс отметил, что США в последние годы работали над перезагрузкой отношений с МУС. Администрация Дональда Трампа вводила санкции против чиновников суда из-за попытки расследования возможных военных преступлений американских военных в Афганистане.

«Но мы не обсуждаем конкретные формы поддержки, которую можем или не можем оказывать МУС. Мы не хотим делать ничего, что способно поставить под угрозу беспристрастность расследования, что может помешать обеспечению правосудия»,— сказал господин Прайс журналистам. Расшифровка брифинга опубликована на сайте Госдепа.

Журналисты задали ему уточняющий вопрос, считают ли США, что МУС может проводить расследование в отношении РФ, учитывая что Россия не ратифицировала Римский статут. «Мы поддерживаем расследование, объявленное прокурором. Украина — государство-участник МУС»,— ответил господин Прайс.

Прокуратура МУС еще 2 марта 2022 года приступила к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Однако расследование осложняется тем, что Москва отказалась от участия в работе МУС еще в 2016 году, а Киев полной юрисдикции этого суда так и не признал.

О попытках проведения расследования действий РФ на Украине — в материале «Ъ» «Запад и Россия меряются трибуналами».

Леонид Уварчев