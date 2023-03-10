Правительство рекомендовало россиянам не ездить в Грузию

Российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Грузию. Минэкономики РФ также призвало россиян, которые уже находятся в стране, избегать людных мест, «в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси».

Организованные туристы могут обращаться в ассоциацию «Турпомощь», индивидуальные туристы — в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии (швейцарская дипмиссия представляет интересы РФ в Грузии).

В Грузии несколько дней продолжаются акции протеста в связи с рассмотрением законопроекта об иноагентах. Демонстрации сопровождаются столкновениями протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Оппозиция считает законопроект пророссийским, хотя его инициаторы это отрицают. Документ критиковал Евросоюз и США: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что проект противоречит стремлению Тбилиси в Грузию, представитель Госдепа Нед Прайс считает документ «вдохновленным Кремлем». Кремль заявлял, что не имеет отношения к инициативе, и напоминал, что закон об иноагентах действует в США с 1930-х годов.

Протестующие на митинге также называют законопроект «российским». В ходе акций перед зданием парламента был сожжен российский флаг. Демонстранты выходят на акции с украинскими флагами и поют украинский гимн.

В связи с протестами правящая партия «Грузинская мечта» решила не принимать законопроект. Однако оппозиция продолжает протесты и теперь требует отставки правительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Грузинская мечта" отказалась от иноагентов».

Леонид Уварчев