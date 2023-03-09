Пограничники начали проверки всех судов на подходе к Крымскому мосту

Пограничная служба начала массовые проверки всех судов на подходе к Крымскому мосту. Об этом сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на Росморречфлот.

До 7 марта проверки проводили выборочно. По данным издания, владельцы судов опасаются задержек из-за длительного времени проверок и недостатка персонала у погранслужбы для проведения таких массовых работ.

Причины введения данных мер не уточняются. Ранее на Крымском мосту произошел теракт. Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части конструкции взорвался грузовик. В результате происшествия погибли четыре человека, два пролета моста обрушились в море. На время восстановительных работ была запущена работа паромной переправы. Движение автотранспорта по всем полосам запустили в феврале текущего года. Монтаж первого пролета железнодорожной части моста завершили 9 марта.

Анастасия Донскова

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