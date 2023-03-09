На Крымском мосту установили первый пролет железнодорожной части

Монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста завершен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«После сборки в Керчи с помощью двух барж пролет доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров. Трудоемкая процедура заняла два дня»,— отметил Марат Хуснуллин.

Он сообщил, что второй поврежденный пролет планируется заменить до конца апреля. После этого можно будет устанавливать монтажные стыки, деформационные швы, верхнее строение пути и монтировать инженерные системы и освещение. На объекте работают 260 человек и 29 единиц техники. Вице-премьер подчеркнул, что все работы идут по графику.

8 октября на Крымском мосту после подрыва грузовика загорелись цистерны грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части моста. СКР возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Железнодорожное движение по Крымскому мосту уже восстановлено. 23 февраля также полностью запущено автомобильное движение по обеим частям объекта.

Татьяна Ручкина

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