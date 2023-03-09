Кубанская «Опора России» согласна с предложением РСПП о декриминализации «предпринимательских» статей

Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Мурат Дударев сообщил «Ъ-Кубань», что кубанские бизнесмены поддерживают инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по декриминализации ряда экономических составов Уголовного кодекса.

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Ранее «Ъ» сообщил, что РСПП подготовил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес, включающие в себя и декриминализацию десяти статей Уголовного кодекса. Пакет направлен в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму и другие деловые объединения.

«Я с коллегами из РСПП согласен. Многие из этих предложений мы от "Опоры России" предлагали еще в 2016 году. В частности, мы предлагали поднять планку ущерба по экономическим преступлениям, декриминализовать статью о незаконном предпринимательстве, но тогда президент отметил, что нельзя отказываться от составов, которые касаются незаконного предпринимательства в лицензируемых сферах деятельности. Но нужно декриминализовать как минимум неквалифицированный состав, предусмотренный первой частью этой статьи, остальные части я бы оставил»,— рассказал «Ъ-Кубань» Мурат Дударев.

РСПП предлагает: • декриминализировать десять статей УК РФ, таких как незаконное предпринимательство (ст. 171), перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1), нарушение правил выбросов (ч. 1 ст. 251), хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159), незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147); • повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности, таких как ущерб при уклонении от уплаты таможенных платежей и пошлин (ч. 1 и 2 ст. 194), нарушение авторских и смежных прав (ст. 146), нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147), преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК); • установить планку по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК); • сократить число случаев заключения под стражу предпринимателей, для этого предлагается повысить уровень руководителя следственного органа, который дает согласие на заключение в СИЗО по предпринимательским статьям, и ввести согласование с прокурором; • включить в перечень предпринимательских статей ст. 238 УК (производство или сбыт товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности); • расширить возможности освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления при возмещении ущерба.

Господин Дударев также считает правильным декриминализацию тех деяний, которые не представляют общественной опасности и ответственность по которым можно заменить мерами гражданско-правовой ответственности, например, это уголовные составы, связанные с нарушением авторских прав.

«Лучше дать огромный гражданско-правовой штраф, чем сажать человека в тюрьму. Одновременно необходимо вводить какие-то обеспечительные нормы. Например, такая мера, как залог, обеспечивает ответственность за неисполнение договора займа. Такими мерами нужно активнее пользоваться, чтобы предупреждать неисполнение обязательств и чтобы они заменяли уголовную дубину. Пока же у нас могут быть заказные дела, необоснованные заявления в правоохранительные органы, когда гражданско-правовые отношения интерпретируются как преступления. Пока контролирующие органы или суды это все отменят, бизнес предпринимателя уже пострадает»,— добавляет он.

Михаил Волкодав

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