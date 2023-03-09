Дорога из Грузии в РФ открыта во всех направлениях

В муниципалитете города Степанцминда, расположенного у северо-осетинского участка российско-грузинской границы сообщили «Ъ», что Военно-Грузинская дорога сейчас открыта и препятствий для движения транспорта нет.

«Никаких препятствий для движения на Военно-Грузинской дороге сейчас нет»,— сказал «Ъ» источник в муниципалитете Степанцминда.

Ранее СМИ распространили сообщение о большом скоплении грузовых машин на трассе Тбилиси—Степанцминда—Владикавказ, по которой ежедневно двигаются сотни фур из Грузии и Армении в РФ и обратно.

Однако источник в муниципалитете Степанцминды отметил в беседе с «Ъ», что ничего «из ряда вон выходящего сейчас не происходит» и КПП с обеих сторон работают «в штатном режиме». «Но это не означает, что очередей вообще нет»,— добавил собеседник «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси