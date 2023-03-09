Липецку выделят 5,1 млрд рублей для модернизации водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения и очистных сооружений в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Там уточнили, что общая сумма инфраструктурных займов составит 5,1 млрд руб. «Осваивать средства начнем как можно раньше — рассчитываем приступить к работам уже во второй половине года»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оба проекта станут частью комплексной реконструкции коммунальных систем города и будут профинансированы по концессии, напомнили в облправительстве. В ходе реализации первого проекта будут заменены магистральные трубы и напорные коллекторы. Второй проект предполагает установку камер переключения и распределения потока сточных вод и комплексов переработки осадка. Также к софинансированию проектов планируется привлечь ВЭБ.РФ и Фонд развития территорий.

Победителем конкурса на заключение концессии на 49 лет на реконструкцию очистных сооружений Липецка за 4,2 млрд руб., напомним, стала ГК «Росводоканал». Она же взяла в концессию и сети водоснабжения и водоотведения. В рамках концессии в обновление и строительство 408 км сетей водоснабжения, 315 км сетей водоотведения и 168 производственных объектов РВК при поддержке ВЭБ.РФ за 49 лет намерен вложить около 16 млрд руб. в ценах текущего года или 44,5 млрд руб. в ценах соответствующих лет.

Ранее правительство РФ согласовало выделение 1,6 млрд руб. на реконструкцию Липецкой станции аэрации из Фонда национального благосостояния. Это было предусмотрено концессионным соглашением. Они должны пойти на создание термосушки и термоутилизации осадка.

Подробнее о планах по реконструкции Липецкой станции аэрации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова