В Башкирии устанавливают обстоятельства пожара, в котором погибли отец и дочь

Следственный отдел Учалов проводит проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в частном доме в селе Юлдашево, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Бревенчатый одноэтажный жилой дом площадью 64 кв. м сгорел сегодня утром. Во время пожара в доме находились пожилые супруги, их сын и дочь. В доме обнаружены тела 87-летнего мужчины и его 57-летней дочери. 55-летний сын успел вбежать из дома и обратился за помощью. Продолжаются поиски 91-летней женщины.

По предварительным данным, здание могло загореться из-за неосторожного обращения с огнем.

Майя Иванова

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