«Букмекерский бизнес — неразрывная часть спорта»

Букмекерский бизнес все глубже проникает в спортивную индустрию. Благодаря букмекерам начинают развиваться не только привычные и рейтинговые, но и достаточно молодые виды спорта, которые сейчас в России практически не представлены. Зачем букмекерам вкладывать серьезные средств в новые направления? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с президентом компании «Лига ставок» Юрием Красовским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Лиги ставок» Фото: Пресс-служба «Лиги ставок»

— Мы часто слышим, что букмекерская отрасль — это часть спортивной индустрии. Звучит это очень красиво, но что это значит, если говорить о реальных делах?

— Здесь есть несколько сторон. Первое, что я выделил бы, — это финансирование национального спорта всех уровней — и большого, и детского, и массового. Лицензированные букмекеры России имеют обязательства целевых отчислений, в настоящее время это огромные суммы. Например, в 2021 году они составили порядка 10 млрд руб. Второе — это, конечно, эмоциональная часть досуга. Мы любим и смотрим спортивные события, но если мы делаем ставку, мы уже являемся его участниками. Поэтому, естественно, букмекерский бизнес — это неразрывная часть спорта.

— Вы давно работаете с Федерацией хоккея, принимали участие в форуме «Мы вместе. Спорт». Какие планы по дальнейшему сотрудничеству?

— Начался шестой год нашего сотрудничества, и его оценивают на высочайшем уровне. Хочу напомнить 2018 год, когда наша национальная олимпийская сборная стала чемпионом Игр в Южной Корее после продолжительного перерыва, который длился 26 лет. Мы уверены, что будущие Олимпиады тоже принесут нам исключительно золотые медали.

— Хоккей 3x3 — почему именно к этому виду спорта сейчас такое внимание?

— Из исследований глобальных компаний мы видим, что молодежь не так активно интересуется спортивными трансляциями и спортом в целом. На самом деле, она хочет, чтобы все происходило быстрее — цифровой век диктует свою динамику жизни. И молодое поколение не всегда готово смотреть спортивные трансляции полтора-два часа и более. А хоккей 3x3 — это короткие события, периоды по 7-9 минут. И, конечно, мы увидели интерес к этому виду спорта, уже около трех лет он есть. Основная аудитория — это молодежь. Поэтому мы делаем ставку на развитие этого вида спорта, который привлекает молодое поколение.

— Какие шаги вы планируете делать в этом направлении?

— На сегодняшний день есть букмекерский продукт — это игра 3x3. Ежедневно проходит несколько матчей, даже более 10. И мы видим огромный интерес к этому турниру. Совместно с Федерацией хоккея мы проводим яркие, большие соревнования. Например, в декабре прошел хоккейный турнир 3x3 в рамках Кубка «Первого канала», а это исторический турнир, который был организован еще при СССР, имеет давнюю традицию. И соревнование, которое прошло в декабре, собрало огромное количество зрителей — порядка 10 тыс. человек на ледовой площадке. Летом мы проводили огромный турнир 3x3 в рамках Sochi Open. В этом году у нас в планах проведение нескольких больших турниров и регулярного, ежедневного в букмекерской категории.

— Букмекеры сейчас вкладывают сумасшедшие деньги в спорт. И те, кто играл во дворе, конечно,хорошо знакомы с хоккем 3x3. но зайдет ли он как большой вид спорта?

— Он уже находится на высоком уровне популярности, и мы даже уверены, что в ближайшие циклы он будет признан олимпийским видом спорта. Допустим, баскетбол в формате 3x3 уже участвовал в последних Играх. И, конечно, хоккей 3x3 будет отличаться от хоккея 5x5 — это будут два параллельных формата. Почему мы вкладываем деньги? Потому что спорт является нашей базой, и в наших дальнейших планах инвестирование в спорт, прежде всего в национальный.

— На форуме «Мы вместе. Спорт» о социальной ответственности говорили очень много. Это очень красивое словосочетание, но что оно означает на практике?

— Хочу отметить, что ФХР — это не только наш коммерческий партнер, но и партнер добрых дел. У нашей компании есть фонд, который называется «Созвездие добра». К примеру, во время пандемии мы проводили множество мероприятий. У нас было порядка 400 ветеранов спорта, чемпионов мира, Олимпийских игр, спортсменов, которые сегодня находятся в преклонном возрасте. И на протяжении всего карантина — в разных городах, по всей стране, и в Челябинске, и во Владивостоке — через наших волонтеров мы этим ветеранам спорта доставляли необходимые лекарства, питание, чем могли помогали. На данный момент мы оказываем адресную помощь 700 ветеранам в 11 регионах России.

— Не могу не задать вам вопрос как представителю большого бизнеса, связанный с нышешней ситуацией. Наш спорт фактически попал в бан. Понятно, что рано или поздно все вернется на круги своя, по крайней мере, нам хочется так думать. Справятся ли наши федерации финансово, как думаете? Не упадет ли в этот период общий уровень спорта из-за недостатка средств, например?

— Из-за недостатка средств точно не упадет, в том числе и потому, что рядом со спортом находится букмекерский бизнес — ответственный бизнес. Мы беспокоимся, как и федерации, беспокоимся больше о количестве и уровне соревнований, в которых на данный момент российские спортсмены не участвуют. Но если посмотреть даже на Федерацию хоккея России, мы видим, что она организует отдельные регулярные турниры, чтобы поддержать уровень профессионализма наших хоккеистов.

Для нас как для компании, которая всегда поддерживает российский спорт, было важно не остаться в стороне от данных проблем. В 2022 году на Питерском экономическом форуме мы поддержали наших великих, прославленных олимпийских чемпионов. Мы заключили контракты, и эти ребята стали нашими амбассадорами. Мы их поддерживаем, очень ценим это сотрудничество. Это Алина Загитова, Александр Большунов, Артур Далалоян, Евгений Рылов — все они обладают такими качествами, как правильное отношение к спорту, стремление к победам, уверенность в своем пути. Эти все ценности близки нам, и поэтому мы поддерживаем наших ребят. Наверное, сегодня это главное — чтобы у ребят были соревнования. И вот как раз хоккей 3x3 — это регулярные матчи, которые проходят ежедневно, это тысячи ребят по всей стране, которые имеют возможность участвовать в соревнованиях. И все спортсмены знают, что лучшая тренировка — это соревнование.

Что касается бана, даже Международная федерация хоккея имеет цель в ближайшее время допустить российских спортсменов к соревнованиям, этот вопрос обсуждается, потому что международному хоккею без российских хоккеистов очень тяжело. Поэтому бан продлится, скорее всего, недолго. В это время мы поддерживаем наших спортсменов — и хоккеистов, и фигуристов, и пловцов, и лыжников, и остальные виды спорта. И это очень важно для нашей страны сегодня.