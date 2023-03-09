Неразорвавшийся снаряд пробил стену жилого дома в Белгородской области

Снаряд пробил стену в частном жилом доме в приграничном городе Шебекино в Белгородской области. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, снаряд не взорвался, поэтому на место прибыли оперативные службы для разминирования.

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Также в результате обстрела посечен забор и выбиты стекла. Пострадавших нет.

Ранее сегодня, 9 марта, обстрелам подверглась территория другого приграничного региона — Брянской области, где от падения снарядов пострадал дом в деревне Раковка Климовского района. Также на территории области был сбит украинский беспилотник.

После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует режим желтого уровня террористической опасности, а также введен режим среднего уровня реагирования. На возведение на границе оборонительной засечной черты потрачено 10 млрд руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж