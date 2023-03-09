«Мелиор групп» по концессии построит в Омской области комплекс ТКО за 1,4 млрд рублей

Правительство Омской области приняло решение подписать с ООО «Мелиор групп» 25-летнее концессионное соглашение по строительству и эксплуатации комплекса по обращению с отходами.

Мусоросортировочный комплекс мощностью 45 тыс. тонн в год с полигоном, рассчитанным на 25 тыс. тонн ТКО в год, планируется построить в Тарском районе области. Затраты на его строительство составят 1,4 млрд руб. Из бюджета Омской области во втором квартале 2026 года концессионер получит компенсацию части затрат на строительство в размере 162,5 млн руб. Объем валовой выручки компании за 22 года эксплуатации комплекса составит около 6,16 млрд руб.

ООО «Мелиор групп» зарегистрировано в Омске в декабре 2019 года. Среди заявленных видов деятельности компании – сбор и утилизации отходов. Ее единственному владельцу Игорю Ивахненко, по данным «СПАРК-Интерфакс», также принадлежат ООО «Альтера парс» (Нефтеюганск), ООО «Новатор-эко» (Ноябрьск) и ООО «Эко-технологии (Москва).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова