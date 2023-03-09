Шанинка подтвердила смену ректора

Новым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, или Шанинка) назначена Мария Сигова, возглавлявшая Международный банковский институт им. Анатолия Собчака (МБИ). Ранее ректором Шанинки был Сергей Зуев, обвиняемый в мошенничестве с октября 2021 года. В вузе заявили, что исполнение обязанностей Сергеем Зуевым затруднено судебным процессом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Сигова

Фото: МФТИ Мария Сигова

Фото: МФТИ

«Для прежнего ректора, Сергея Эдуардовича Зуева, затруднено исполнение обязанностей в полном объеме в силу продолжающегося судебного процесса. Сергей Зуев останется научным руководителем МВШСЭН и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета»,— говорится в сообщении на сайте Шанинки.

Как сообщила пресс-служба Шанинки, ректора сменили из-за необходимости усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета. Решение было принято на основе собрания учредителей 7 марта. Вуз надеется провести выборы ректора на альтернативной основе «после стабилизации положения школы», в частности, в финансовой сфере.

По данным The Moscow Times, учредитель Шанинки — Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара — решил перевести студентов в юрисдикцию МБИ, о чем было объявлено на закрытой встрече с экс-главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Марина Сигова возглавляла МБИ, была директором Института финансовых кибертехнологий в университете ИТМО.

Сергею Зуеву вменяют уголовную статью (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту хищения средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». Фигурантами по делу проходили бывшая замминистра просвещения Марина Ракова и экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау. Сергея Зуева отправили в СИЗО в октябре 2021 года и отпустили под домашний арест в июле 2022-го. В ноябре следствие попросило Мосгорсуд заменить ему домашний арест на запрет определенных действий.

В апреле 2022 года у прокуратуры Москвы возникли претензии к программам факультета Liberal Arts в Шанинке. По данным ведомства, содержание курсов направлено на «разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории». Программа с аналогичным названием была в РАНХиГС, ее переименовали в «Многопрофильный бакалавриат».

Анастасия Ларина