Сбербанк решил не возвращать субординированный кредит на 150 млрд рублей

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не планирует возвращать в казну бессрочный субординированный кредит на 150 млрд руб. Организация получила его от Центробанка в апреле 2020 года в рамках сделки по продаже контрольного пакета акций Сбербанка.

По словам господина Грефа, если банк отдаст кредит, то потеряет возможность платить дивиденды в таких объемах. Он также отметил, что «это особо никому не выгодно» — в первую очередь акционерам кредитной организации, поэтому сейчас вопрос не стоит на повестке дня.

«Можно вернуть субординированный кредит, только при этом наши акционеры потеряют. Поэтому какой смысл возвращать субординированный кредит? Он никому не мешает, нам не мешает, он уже у нас в капитале, под это была сделана соответствующая законодательная база. Если встанет вопрос о его возврате, я думаю, мы сможем его вернуть, но пока этот вопрос не стоит у нас»,— сказал он во время пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2022 году упала в 4,5 раза, до 270,5 млрд руб. При этом банк вернул из-за границы активы на $6 млрд. Его акционеры впервые с 2000 года решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. 7 марта Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что банк «закончил свой период убыточности».

Лаура Кеффер